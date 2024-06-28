采威昨除息秒填息！今再續漲紅盤作收 每股將配1.1元

資服業者采威國際（6868）27日進行除息交易，扣除預計配發的1.1元後，早盤走勢不墜盤中最高衝上54.2元、不僅成功在除息當日完成填息，當日也以紅盤作收。而28日再續漲勢股以紅盤開出，盤中達到54.2元，上漲0.32元、漲幅0.59%。

采威日前公告5月合併營收達0.51億元，月增5.43％、年增36％，受惠於連鎖汽車百貨公司之虛擬化系統整合建置專案，以及資訊通路公司AD+EX系統升級、資通訊安全建置及維護服務，專業光學檢測設備製造商生產系統整合、機台履歷及機聯網系統整合等的智慧應用服務系統保持良好的需求，繳出亮麗表現。

此外，采威除了前期接獲之訂單已陸續完成出貨，於6月3日順利爭取「新竹市政府新竹通建置案」合作，主要是協助新竹市政府整合包括卡證整合、訊息服務、智慧化繳費、市民滿意度等四大功能進行數位轉型，累計前5月營收達2.29億元，年增24.34％，不僅5月營收創今年單月新高，亦改寫前5月興櫃以來同期新高佳績。

采威已於24日舉辦2024年股東常會，並由董事長蕭哲君先生主持，全體股東出席率達55.37％支持，決議配發每股現金股利新台幣1.1元，現金配發率高達67.9％，並依6月24日收盤價格54.0元計算，現金殖利率約2.04％，凸顯采威全體經營階層仍努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

采威以成為跨領域 AI 智能服務領導品牌為發展願景，並視2024年為建構完整雲端SaaS服務生態系的衝刺年，擴大營運事業版圖，拉高市場占有率，公司將持續落實營運四大方針，透過已承接的專案技術與服務能量擴散至不同產業與客群，以及透過核心服務深化與客戶關係管理(CRM)持續擴大高忠誠度客戶數量，為公司整體營運創造更上層樓的表現。