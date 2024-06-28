金色三麥蜜月行情冷卻 豆府重登觀光股王

金色三麥26日掛牌興櫃，大啖蜜月行情，當天股價暴衝至334.5元，躍升觀光股王，但隨後股價連2天走跌，今天一度下探208元，跌幅約15%，豆府今天股價強彈，重登觀光股王。

金色三麥26日掛牌興櫃，以168元掛牌興櫃，首日股價飆漲至334.5元，漲幅超過8成，一舉超車豆府、王品、瓦城、晶華等200元俱樂部個股，登上觀光股王寶座。

但觀光股王寶座還沒坐穩，金色三麥近2個交易日遭賣壓籠罩，今天股價一度下探208元，跌幅在15%左右，交出股王寶座。

豆府今天盤中大漲逾8%，至287.5元的價位，但終場賣壓出籠，收在270.5元，漲幅收斂至1.69%，仍力守股王寶座，王品今天在平盤240元附近震盪，終場收在239.5元，瓦城、晶華也都收漲。

金色三麥在餐飲市場有20多年歷史，營業項目包含精釀啤酒銷售、餐廳經營，目前旗下共計10個品牌、38家店，其中主力品牌金色三麥有18家。董事長葉冠廷喊話，要當「夜間星巴克」，並看好明年度在展店效益完整貢獻下，營收將爆發性成長。