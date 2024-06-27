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御頂首季轉盈 更名「御嵿」轉型跨足商場經營

中央社／ 台北27日電

御嵿國際積極轉型，首季轉虧為盈。御嵿董事長孫正強表示，旗下餐宴會館全面進行改裝，並打算讓旗下餐飲品牌跨足商場經營，打造零碳餐飲品牌；股東會也決議將公司法人名稱從「御頂」更名為「御嵿」。

國內連鎖宴會業者御嵿國際今天發布新聞稿表示，受惠疫後餐飲消費潮復甦，及進行經營策略改革，今年前5月合併營收新台幣3.8億元，年成長19.5%；第1季合併營收為3.03億元，年成長37.5%，稅後淨利2269萬元，每股盈餘0.28元，相較去年全年每股稅後淨損2.06元，營運體質明顯改善。

孫正強表示，今年在新團隊加入後，積極調整營運模式，包括旗下餐宴會館全面進行改裝，提升宴會餐廳坪效；跨足商場經營，拓展連鎖品牌與國際市場；領先市場導入符合ISO-14064-1國際準則，打造零碳餐飲品牌。

御嵿經營「晶宴會館」品牌旗下共有7個據點，在婚宴第2、3季淡季期間，進行各場館裝修作業，看好迎接第4季至明年農曆年前的商務尾牙與家庭聚餐旺季商機，可望推升今年營收獲利表現。

孫正強指出，御嵿今年下半年將開始跨足商場經營模式，規劃旗下品牌頂鮮、晶粵軒烤鴨、晶饗匯及晶匯點港式飲茶等品牌進駐百貨商場，將原本的主力婚宴顧客群，擴大至一般餐飲消費族群，預估第4季商場門市可望開幕。

孫正強進一步說明，因應公司轉型與營運擴張需求，御嵿通過辦理私募普通股案，發行總股數以不超過2000萬股為限，有助引進對未來發展有正面效益的策略投資人。

營收 餐飲

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