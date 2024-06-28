漢科手握百億訂單 創高

漢科（3402）董事長溫永宏昨（27）日表示，2024年隨著庫存逐步去化、通膨趨緩，以及國際供應鏈重組、5G與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。

在半導體及面板產業均呈現擴產挹下，漢科在手訂單站上百億大關創新高，交期排到2026年，確立營運穩步成長。

漢科近六季EPS

漢科表示，2023年為半導體庫存調整年，部分客戶建廠速度放緩，但漢科仍繳出不錯成績單，合併營收年減7%，因工程管理得宜，稅後純益年增3.5%，每股純益5.46元。

漢科昨天舉行股東常會，順利通過各項議案，完成補選一席獨立董事作業。股東會承認以盈餘配發現金股利2元，及通過資本公積配發2.5元，合計每股配4.5元現金股利，創歷年新高，盈餘配發率達82.4%。

漢科總經理謝清泉表示，目前在手訂單累計已逾100億元，創下歷史新高紀錄。主要來自晶圓廠及記憶體廠的訂單，加上產能供不應求的先進封裝需求大增。車用面板及智慧應用成長明確，也帶動面板廠的資本支出。

而漢科在新加坡子公司，及近年先後成立的美國及日本子公司陸續帶進業績挹注下，營運將逐步加溫。

漢科由無塵室工程大廠漢唐轉投資，主要業務為氣體／特殊管路工程、高真空系統；無塵室及機電統包工程；特氣供應及監控系統整合、先進產品、濕製程設備及化學系統。

漢科2023年營收44.39億元、年減7.1％，為歷史次高。毛利率20.9%，年增3.5個百分點，受惠業外收益倍增挹注，稅後純益3.99億元、年增3.5％，每股稅後盈餘5.46元，寫新高。

漢科2024年首季合併營收13.14億元，季減3.5%，年增39.7%。稅後純益1.04億元，季減9.1%，年增88.9%；EPS 1.42元。累計今年前五個月合併營收22.45億元，年增37.8%。營運表現較2023年同期大幅成長，主要是因訂單增加，推升營運成長。