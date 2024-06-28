營邦新產品出貨 業績UP

伺服器機殼廠營邦（3693）昨（27）日召開股東會，董事長梁順營指出，目前已與輝達（Nvidia）BlueField-2加速器合作開發AI儲存產品（AI Storage），持續出貨給企業客戶，加上楊梅新廠將在年底完工，估計今、明兩年營運將持續暢旺。

營邦受惠AI需求高漲，帶動去年全年獲利跳躍式成長，來到每股純益24.1元，今年首季稅後純益2.13億元，年增45%，每股純益5.53元，獲利表現維持一定的水準，且累計今年前五月營收達28.34億元，年增9.5%，創同期新高。

針對今年營運展望，梁順營表示，公司今年受惠AI儲存以及水冷散熱二大新動能挹注，下半年業績將逐季向上，而全年營收目標則是雙位數成長，明年在新產能開始加入後，估計整體業績表現還會比今年更好，展望樂觀。

營邦除在BlueField-2加速器與輝達已有深度合作外，也已開始著手下一代BlueField-3加速器搭配的AI儲存產品，估計將會是推升今年下半年到明年業績成長的關鍵動能之一。

至於外界關注的水冷布局方面，營邦表示，公司目前也已與英特爾合作，開發封閉式的水冷散熱模組，目前不少企業客戶都興趣相當濃厚，預估第4季開始小量出貨，明年則放量出貨，目標水冷產品明年占整體營收的比重為10%。

據悉，營邦新廠坐落在楊梅區新富段，土地坪數3,907.7坪、建物坪數2,171.59坪，投資金額不超過5.5億元，預估今年底前完工投產，新廠的產能規模則是公司其他四座營運中廠房加總後的兩倍，屆時新廠投入生產行列後，總產能也將翻倍起跳。此外，營邦目前總員工數約700人，為因應公司規模擴大，今年將擴大招募約100名研發工程師，藉此強化市場競爭力。營邦昨日股價上漲20.5元，收405.5元。