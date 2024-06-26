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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

三圓 百億大案8月入帳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

三圓建設（4416）昨（26）日召開股東會，董事長王雅麟指出，台灣面臨的挑戰很多，下半年的房市表現得看政策如何，希望政府不要再打壓營建業，而台北市百億大案「Diamond Tower台北之星」預計8月揭露實價登錄，屆時將可望進入交屋入帳程序。

三圓建設去年因無建案完工入帳，每股稅後虧損0.03元，不過仍然配發股利，今日股東會會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利0.2元、股票股利1.8元。

王雅麟指出，政府緊縮購地政策下，未來三圓建設布局仍以大台北的都更為主，不過現在缺工、料漲，都更相當不容易，過去合建比例建商三成、地主七成的模式，現在幾乎不太可能做了。

談到近期房市狀況，王雅麟表示，房價高漲並非建商造成，主要是通膨趨勢下，上游廠商不斷提高營建成本，加上缺工問題未解，才會導致成本上升，房價升高。

股利 股東會 都更

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