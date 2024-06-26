櫃買中心鼓勵掛牌 打造多元聚落

櫃買中心長年以來戮力推動優質企業進入資本市場，其中，半導體及生技醫療產業已形成完整產業聚落。近年隨著人工智慧（AI）浪潮興起，在AI產業供應鏈及數位雲端產業蓬勃發展之際，須仰賴資金挹注及優秀人才投入，進入資本市場無疑為企業最佳的後盾。

此外，櫃買中心也因應產業鏈發展趨勢及五加二產業創新計畫、六大核心戰略產業、五大信賴產業等國家產業發展政策，加強推動AI供應鏈、數位雲端、資訊軟體及綠能環保等新興及特色產業進入資本市場，並持續與相關機構單位深化合作。

除挖掘各行業隱形冠軍及創新企業，瞭解其營運情形及提供建議，協助其運用資本市場資源擴展營運規模以達永續發展，進而形成多元產業掛牌聚落。2024年截至5月底止，半導體、生技醫療、數位雲端及綠能環保等產業之上（興）櫃家數分別為117家、176家、27家及31家。

櫃買中心將持續與各證券商及會計師事務所舉辦上（興）櫃宣導說明會、及與多公司進行一對一座談，並積極實地拜訪國內優質企業及親赴海外拜訪當地企業。