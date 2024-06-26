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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

觀光股新股王來了…金色三麥登興櫃 站上300元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
金色三麥26日登錄興櫃。 圖／金色三麥提供
金色三麥26日登錄興櫃。 圖／金色三麥提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀光股新股王來了，金色三麥（7757）昨（26）日以每股168元參考價登錄興櫃，首日股價飆漲、收332元，漲幅超過八成，且是觀光股中唯一股價站上300元者，超車豆府、王品、瓦城、晶華等200元俱樂部個股。

金色三麥去年營收19.46億元，年增30%，稅後純益2.31億元，年增89.3%，每股純益10.54元，營收、獲利、每股純益皆創下歷史新高。金色三麥目前旗下共有七個品牌，截至上月底共有36家餐廳，主力品牌為「金色三麥」、微兜、SUNMAI、咖哩樹、BAC等，今年並創新酒吧品牌「Blah Blah bar」，為全台首創百萬智慧自助調酒吧。

金色三麥表示，現代消費者不僅僅追求美味的食物，也希望享受一個獨特而難忘的用餐體驗。因此，公司除了每間門店裝潢及風格都各具特色、不定期推出互動活動外，新品牌還引進國內第一座智慧打酒牆，配合釀酒研發團隊所推出的多種口味，將暢飲量及選擇權交還給消費者，增加顧客前來用餐的娛樂元素。

金色三麥與微兜品牌累計約60多萬會員數，針對舊客戶，除了掌握客戶偏好，提升客戶的黏著度，並搭配節日與流行時事，推出行銷活動及會員專屬優惠，提升品牌形象與認同感，同時轉化成顧客再次消費意願。

金色三麥表示，啤酒為發展歷史悠久且為國際共同的飲品之一，價格親民、普及度高、融入於人們日常生活中為其特點，不僅國內市場，海外的市場更加廣大。公司除了參與國際各大啤酒比賽，增加自有品牌之知名度外，透過各國當地啤酒活動進行業務推廣，深入了解當地人們的口味及喜好。（經濟日報提醒您，喝酒有礙健康）

消費 營收 觀光

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