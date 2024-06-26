紅色供應鏈競爭 新復興擬處分子公司、處分利益估逾2.8億元

新復興（4909）今日召開重大訊息記者會宣布，因應紅色供應鏈競爭，新復興擬處分子公司，處分利益估逾2.8億元，實際金額仍視股權協議書約定機制調整後金額、匯率影響、完稅，以會計師查核後之財報入帳數為準。

新復興說明，於92年間於第三地投資設立New Era Electronics Technology Inc.(下稱N.E.E.)，再透過N.E.E.於廣州經濟技術開發區成立飛登(廣州)電子有限公司(下稱飛登公司)，主要為服務大陸地區客戶需求。惟因紅色供應鏈崛起，電子產品進入削價競爭，飛登公司無法降低生產成本致生虧損，而後又逢中美貿易戰爆發、關稅增加等多重因素，使飛登公司營收逐年減少，虧損情形亦難以改善。

新復興說明，公司預期市場競爭日趨嚴峻，考量飛登公司所處之環境並衡量本公司未來營運發展，為避免飛登公司持續虧損將影響本公司之營運績效與財務結構，擬處分N.E.E.股權，進而轉讓本公司間接持有之飛登公司100%股權，預計交易金額約為美金1,313萬元。股權出售對象為香港康得佳醫療科技有限公司，公司評估處分前開股權目的、預計交易對象及處分價格應屬合理，且未損及股東權益，並經本公司113年6月26日審計委員會就本交易之合理性等進行審議通過後，提請董事會討論決議通過。

新復興說明，公司嗣後將全力提高台灣廠之高階產品研發，並致力於開發高階產品客戶，以提升整體營運績效及股東權益。