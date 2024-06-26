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南俊股東會／通過配發1元股息 打入GB200供應鏈、規劃第4季出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
南俊國際總經理吳仁山。記者蕭君暉／攝影
南俊國際總經理吳仁山。記者蕭君暉／攝影

南俊國際（6584）打入輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，規劃2024年第4季出貨，並與川湖並列GB200唯二的滑軌供應商，今年業績將逐季走高，毛利率同步跟著上揚，第4季將是全年最旺的一季，明年在GB200大量出貨之下，業績爆發。

南俊國際26日舉行股東會，通過每股配發現金股利1元案，並通過辦理發行國內轉換公司債（CB）上限10億元案，主要是用於償還銀行借款。

南俊國際代理發言人任忠仁表示，積極爭取輝達推薦供應商（RVL）資格，目前滑軌產品量產準備預計7月完成，第3季到手後，第4季正好配合美超微（Supermicro）GB200伺服器量產需求，預估第4季小量出貨，明年大量出貨。

他說，GB200的Switch Tray是輝達專用規格，並採用2U的伺服器滑軌，滑軌是關鍵零組件，必須要輝達認證通過，該公司可望繼川湖之後，第二家取得RVL的資格，目前全球只有兩家台廠打入GB200的滑軌供應鏈。

據悉，南俊的主力客戶除了美超微之外，還包括微軟與亞馬遜AWS兩大雲端服務供應商（CSP），由於微軟要採購GB200的NVL 72伺服器，明年陸續出貨；AWS也是輝達GB200的主要買家之一，隨著兩大CSP持續擴張AI資料中心，南俊明年的業績可望爆發。

在產能方面，他說，目前是六條生產線來生產伺服器，下半年增加兩條線變成八條。至於設立越南廠，也是因為CSP的要求，目前在越南是租用廠房，第4季量產，但是在旁邊的地已經買好了要蓋，希望自購廠房在2026年第4季量產。

他說，今年伺服器占營收比重將達到30%到36%，第1季伺服器占比已經達到三成，主要是受惠高階伺服器需求增溫，加上通用型伺服器也回補庫存。

至於非伺服器產品，他說，隨著客戶庫存去化，目前在家電類、櫥櫃類都有回升，下半年也將出貨高階的櫥櫃隱藏式底裝滑軌，且因應北美客戶要求，第4季越南租用廠房量產後，除了伺服器產品，隱藏式底裝滑軌也會在越南廠生產。

伺服器 輝達

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