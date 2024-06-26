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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

杭特 5月每股純益0.06元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

安控廠杭特（3297）昨（26）日公布今年5月自結稅後純益達200萬元，每股純益0.06元，累計今年4、5月每股純益0.13元，一舉彌補首季的虧損。

杭特是成立35年的老牌安控廠，近幾年受到全球景氣影響、安控產業因中國大陸廠商低價競爭，營運表現沉潛，公司認為，地緣政治衝突、美中貿易全球供應鏈重組等，為經濟景氣前景不確定因素，安全監控產品應用領域及整體需求可望持續擴張，目前相關產品包括人臉辨識、防爆及溫度感測等應用持續拓展市場，希望擴大營收規模。杭特今年首季每股淨損0.03元。

外界預期，依其獲利表現，上半年有望轉盈，全年力拚維持獲利局面。杭特昨天不評論法人預估的財務數字。杭特5月營收1,904萬元，年增52%，月增74.9%，為去年9月以來最佳，累計今年前五月營收6,877萬元，年增27.8%。杭特受惠基本面現轉機氣息，加上籌碼穩定助攻，累計近半個月波段漲幅達65%，昨天收漲停板價33.85元，上漲3.05元。

每股純益 營收

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