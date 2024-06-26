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亞泰金屬 在手訂單20億
銅箔基板（CCL）設備商亞泰金屬（6727）昨（26）日表示，因銅箔基板東南亞擴廠需求強勁，加上中國大陸終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分產品關稅減讓，進而推動大廠前往東南亞擴廠，整體訂單能見度已到2025年下半年，累計在手訂單達20億元。
亞泰金屬是專業的銅箔基板高階含浸與各式水平塗佈設備製造商，深化旗下儀電控制、含浸技術、塗布、貼合、乾燥成膜、張力控制等關鍵核心技術，以滿足市場對高精度、高穩定度和高效能生產設備的需求。
亞泰金屬總經理黃源財表示，2024年隨著各項AI應用發展，伺服器、低軌衛星、ASIC、高階電信網通、電動車市場等需求顯著提升，加上因應大陸終止ECFA部分產品關稅減讓，以及美中貿易戰等因素，皆推動CCL、PCB相關大廠陸續增加資本支出投入，以及前往東南亞擴廠布局。
黃源財表示，隨著高階電子材料升級加速，且配合終端需求的製程要求，帶動客戶對於增加設備力道明顯加大，挹注公司整體營運掌握度至2025年下半年。
亞泰金屬指出，持續擴大業務布局、提升產品自製率，積極調配楊梅一、二廠產品生產配置。
展望未來，亞泰金屬表示，持審慎樂觀看法，應對現有主要客戶投入東南亞地區的設備與服務需求大幅提升，公司規劃在東南亞設立服務據點，有助東南亞銷售版圖再下一城，隨著設備持續出貨、客戶端安裝與調試、驗收後營收認列挹注，同時產品結構組合優化，有助提升營運表現。
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