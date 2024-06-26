生技股接棒 藥華藥帶頭衝 四檔盤中攻上漲停板

台股26日盤中上漲逾百點，盤面上以生技族群表現最強，上市生技醫療指數盤中大漲逾4%，其中藥華藥（6446）再創波段新高，股價漲停至543元；再生醫療股也走強，訊聯基因（4160）、訊聯（1784）雙雙亮燈漲停，慧智（6615）大漲逾8%。

藥華藥罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）藥證取得頻頻告捷，Ropeg已於5月29日獲得新加坡藥證，6月11日也公告獲得馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）核准。今年除已公告獲得的新加坡及馬來西亞PV藥證外，也預計取得中國藥證。

另外，藥華藥也於6月16日公告正式向阿根廷國家藥物、食品暨醫藥科技管理局（ANMAT）申請上市許可證。

Ropeg為藥華藥自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今Ropeg已在歐美、韓國、日本、臺灣、新加坡等多國取得真性紅血球增多症（PV）藥證，各地患者用藥人數持續穩定成長。

藥華藥5月合併營收7.9億元，月增18.4%，年增逾89%，為單月歷史新高；累計前5月營收31.1億元，年增逾89%。藥華藥表示，Ropeg在美國、日本及其自主經營子公司市場都持續成長，今年第2、3季有來自歐洲的訂單，另外日本也將成為Ropeg新的重點銷售市場。

再生醫療雙法先前於6月4日在立法院三讀過關，根據Research and Markets的預估，2020-2030年全球再生醫療市場年均複合成長率將達13.99%，市場規模為870.3億美元。

再生醫療概念股訊聯基因、訊聯、慧智除受惠再生醫療雙法，衛福部也在今年5月1日核准次世代基因定序（NGS）檢測納入健保。訊聯基因配合NGS納入健保的商機，已結合衛福部核可67家「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」，力推乳癌、卵巢癌等婦癌科別及血液腫瘤科，力拚擴大耕耘版圖。

慧智近年積極發展癌症基因篩檢，去年引進羅氏診斷最新的全自動NGS儀器，簡化100個以上的操作步驟，降低人力負擔並協助提升後續次世代定序檢測的精準度，預期今年起可帶動NGS業務大幅成長。

藥華藥盤中股價拉至漲停板543元，慧智、訊聯基因、訊聯也都攻上漲停，分別上漲至67.3元、99.9元，和105元，藥華藥、訊聯皆創下波段新高。