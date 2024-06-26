宇峻通過派利4.5元 估營運逐季走高
遊戲研發商宇峻今天召開股東常會通過去年盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣4元、股票股利0.5元，合計派利4.5元。隨著新遊戲上線，宇峻看好營運動能將逐季墊高。
宇峻表示，除了5月29日發行「閃之軌跡」全球版之外，暑假期間將推出3款遊戲，隨後預計10月在台灣推1款遊戲。
宇峻在營業報告書指出，在新世代的遊戲環境中，遊戲不再受限於桌上型電腦或手機，雲端遊戲的技術也突破硬體限制，手機遊戲也能與桌上型電腦或電視主機同步遊玩，未來宇峻將持續讓更多遊戲支援跨平台。
宇峻也提到，將針對旗下所有遊戲產品進一步導入人工智慧（AI）技術，嘗試從角色設定、遊戲腳本、模擬角色、行銷廣宣、客戶服務等方向運用AI，可以減少溝通成本、製圖時間，更快驗證和迭代設計理念，為開發人員和用戶帶來更高效、更有趣、更多元的互動遊戲產品。
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