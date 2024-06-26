光頡迎急單 挹注營運
利基型薄膜電阻廠光頡（3624）昨（25）日舉行股東會，展望後市，公司表示，庫存已去化差不多，來自車用、智慧電／水表等應用急單湧現，估計急單增幅達二位數百分比以上，看好下半年營運將優於上半年。法人看好，光頡今年業績將更勝去年。
光頡近期業績明顯回溫，5月營收2.48億元，站上近14個月以來高點，月增10.7%，年增4.5%。公司表示，本季與首季相較，受惠車用和智慧電表及智慧水表等應用市況回暖，急單湧進，加上去年切入多個國際航太產業應用陸續有成果，都帶動精密薄膜電阻出貨持續成長。
光頡強調，該公司以薄膜技術服務客戶，薄膜製程優勢在於採用半導體技術、具備電路設計精準的特性，於描繪電路圖案或進行微細布線規劃時，達到電子電路設計奈米尺寸化目標，能輕易突破目前業界使用厚膜製程的技術限制。
車用布局方面，光頡說明，隨汽車電子化成長趨勢明確，韓系車廠訂單亦持續發酵，大陸各知名品牌均慢慢拓展電動汽車業務，將拉高毛利率較佳的車用產品占比，推升獲利。
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