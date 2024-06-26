快訊

影／藝人龍天翔酒醉不付車資 動手推擠遭員警壓制管束

慶統一獅封王！7-ELEVEN連續4天優惠 精品咖啡買1送1喝起來

親上火線回應爭議！駐美代表俞大㵢認搭公務車賞櫻、「絕沒花800萬」

光頡迎急單 挹注營運

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

利基型薄膜電阻廠光頡（3624）昨（25）日舉行股東會，展望後市，公司表示，庫存已去化差不多，來自車用、智慧電／水表等應用急單湧現，估計急單增幅達二位數百分比以上，看好下半年營運將優於上半年。法人看好，光頡今年業績將更勝去年。

光頡近期業績明顯回溫，5月營收2.48億元，站上近14個月以來高點，月增10.7%，年增4.5%。公司表示，本季與首季相較，受惠車用和智慧電表及智慧水表等應用市況回暖，急單湧進，加上去年切入多個國際航太產業應用陸續有成果，都帶動精密薄膜電阻出貨持續成長。

光頡強調，該公司以薄膜技術服務客戶，薄膜製程優勢在於採用半導體技術、具備電路設計精準的特性，於描繪電路圖案或進行微細布線規劃時，達到電子電路設計奈米尺寸化目標，能輕易突破目前業界使用厚膜製程的技術限制。

車用布局方面，光頡說明，隨汽車電子化成長趨勢明確，韓系車廠訂單亦持續發酵，大陸各知名品牌均慢慢拓展電動汽車業務，將拉高毛利率較佳的車用產品占比，推升獲利。

光頡

延伸閱讀

技術士被押受賄手法曝新建案重複設計 台水：檢討流程

長榮航總座孫嘉明：黃仁勳旋風過後 AI出貨需求擠爆航空貨運市場

台北全面「智慧水表」喊卡 新北也策略調整新建案先行

柯規蔣不隨！北市全面裝智慧水表「經費逾80億」 恐無法負擔喊卡

相關新聞

星亞登興櫃喊卡 下月補選監察人

台亞子公司星亞視覺（7753）原訂昨（25）日登錄興櫃，掛牌前一晚櫃買中心公告取消星亞登錄興櫃案。台亞及星亞昨天發重訊說...

櫃買射四箭 提升企業價值

櫃買中心透過分階段育成企業的多層次市場架構，使處於各個成長階段的企業，得依其發展狀況循序進入資本市場，並藉由櫃買市場資源...

五措施齊發 壯大永續債

永續發展債券市場自2017年綠色債券制度建立以來至2023年底，年複合成長率達39%，在世界交易所聯合會（WFE）會員交...

寶碩 辦理減資28%

資訊服務商寶碩（5210）昨（25）日宣布，為改善財務結構及提升每股淨值，將辦理減資28%以彌補虧損，減資後實收資本額降...

崧騰董事長 曾文政升任

電源控制機構件廠崧騰（3484）昨（25）日召開股東會，全面改選董事，會後召開董事會，推舉原副董事長暨總經理曾文政升任董...

大宇資衝併購 拚轉盈

遊戲研發商大宇資（6111）昨（25）日召開股東會，董事長凃俊光指出，上半年已完成公司體質調整，今年每季都會獲利，下半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。