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全國單周確診估逾4萬人！新冠病患擠爆 台大重啟感控機制

大宇資衝併購 拚轉盈

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）昨（25）日召開股東會，董事長凃俊光指出，上半年已完成公司體質調整，今年每季都會獲利，下半年優於上半年，全年將較去年轉虧為盈，並在不久後展開併購，添增集團營運動能。

凃俊光表示，大宇資今年首季遊戲本業虧損，第2季在組織調整後，虧損幅度至少收斂六成，第3季在新遊戲挹注下，本業將開始轉正，其他子公司則因逢產業旺季，營運動能同步轉強。

針對遊戲本業布局，大宇資總經理陳瑤恬表示，未來將擴大台港澳市場遊戲發行數量，今年約有二至三款，明年預計至少五款，而全球發行的手機遊戲目前已在中南美洲、東南亞市場逐步上架，休閒博弈也正在拓戰市場，若以營收結構來看，遊戲代理約六至七成，全球發行約二成，休閒博弈與單機遊戲約占一成。

休閒博弈遊戲方面，陳瑤恬指出，目前已打入墨西哥、哥倫比亞等市場，正在觀察玩家對圖形特效和機台賠率接受度，明年營收貢獻有機會進一步擴大。

博弈 大宇資 營收

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