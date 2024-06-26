遊戲商樂意 將轉上櫃

遊戲族群再添生力軍，遊戲營運商樂意（7584）預計7月下旬由興櫃轉上櫃。樂意董事長暨創辦人梁敏永昨（25）日指出，在新遊戲挹注下，有信心今年營收、獲利持續成長，後市樂觀。

樂意成立於2012年，目前資本額約1.45億元，主要核心業務為遊戲代理，產品類型相當廣泛，去年營收5.79億元，稅後純益8,629萬元，每股純益5.94元，已連續三年賺逾半個股本。

今年首季營收1.51億元，稅後純益2,029萬元，每股純益1.4元；5月營收7,244萬元，創新高，月增55.3%，年增50.7%。

梁敏永指出，上月營收衝高主因來自既有遊戲營收堆疊及新款端遊《失落的方舟：LOST ARK》挹注，估計6月營收在《失落的方舟：LOST ARK》完整貢獻一個月營收挹注下，有機會持續成長。