崧騰董事長 曾文政升任

電源控制機構件廠崧騰（3484）昨（25）日召開股東會，全面改選董事，會後召開董事會，推舉原副董事長暨總經理曾文政升任董座，同時兼任總經理，原董事長張俊雲升任集團總裁，新人事布局主要因應傳承及接班考量。

展望下半年，崧騰認為，隨著客戶庫存去化告一段落，手工具機需求逐步回溫，目前訂單能見度約兩個月，客戶訂單結構偏向短單居多，惟電動車整體市況仍疲弱，預期下半年營運不輸上半年表現，今年全年獲利將優於去年。

崧騰近年積極調整產品結構，降低低毛利率的3C應用，跨足高階工具機、家電、電動車等領域，營收來自工具機應用占比約50%至60%，其他還包括家電、車用及消費電子等。

崧騰首季純益6,746萬元，每股純益0.89元，較去年同期每股淨損0.67元明顯轉佳；前五月營收16.02億元，年增12.9%。崧騰昨天股價收55.1元，上漲1.2元。