五措施齊發 壯大永續債

永續發展債券市場自2017年綠色債券制度建立以來至2023年底，年複合成長率達39%，在世界交易所聯合會（WFE）會員交易所中，年度發行金額排名第七名。

櫃買中心透過積極推動個案輔導、市場制度接軌國際以及持續擴大商品的範疇，建構卓越成長的永續發展債券市場，目前不僅發行金額在國際交易所中名列前茅，發行量成長幅度也優於國際市場，2023年國際間永續發展債券發行量均呈現衰退，但我國成長率仍高達24%。

目前本國民營企業為我國永續發展債券市場的主要發行人，2024年則首度由我國地方政府（台北市政府及高雄市政府）發行永續發展債券。除此之外，國際發行人來台雙掛牌占比也穩步增長。

未來櫃買中心將推動五項措施，持續支持政府及企業提升永續競爭力，並挹注永續發展債券市場持續成長的新動能。

五項措施包括：一、擴大永續發展債券市場，持續協助政府發行永續發展債券。

政府機構是永續發展債券市場重要的發行人，櫃買中心將在台北市及高雄市政府成功發行的基礎上，針對有發行意願者，進行拜訪、提供資訊及個案輔導等服務，並與金管會及財政部建立三方聯繫機制，持續向中央及其他的地方政府進行宣導，鼓勵發行永續發展債券。

二、協助中小企業進入永續發展債券市場，推動永續發展轉（交）換債。

櫃買中心將主動拜訪潛在的發行公司，同時提供證券承銷商有關於永續發展債券的專業知識以及資源，俾利其輔導企業發行永續發展轉換公司債，協助企業籌集永續發展與轉型所需的資金。

三、支持零碳建築政策，推動以綠建築擴大綠色債券發行規模。

配合我國推動建築能效達成零碳建築的政策，櫃買中心與內政部建築研究所、及台灣建築中心合作辦理系列「淨零建築與建築能效評估制度推廣說明會」，向潛在發行人宣傳得以綠建築發行綠色債券，得以實現建築節能減碳目標，擴大綠債市場。

四、實現國家淨零轉型目標，研議轉型債券協助排碳大戶轉型。

協助高碳排企業轉型朝向淨零排放，對全球達成巴黎協定目標至關重要，櫃買中心將參考國際實務，評估建置轉型債券櫃檯買賣制度的可行性，以協助高碳排產業轉型。

五、配合政策落實居住正義，協助住都中心發行永續發展債券。

國際間政府委託辦理住都政策推行的機構已有發行綠色債券案例，櫃買中心規劃協助住都中心發行永續發展債券籌措興建社會住宅資金，並提供建議的作法及個案輔導，協助政府落實都市更新、興建社宅等政策目標。