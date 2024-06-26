櫃買射四箭 提升企業價值

櫃買中心透過分階段育成企業的多層次市場架構，使處於各個成長階段的企業，得依其發展狀況循序進入資本市場，並藉由櫃買市場資源成長茁壯。

在創櫃板部分，櫃買中心持續參與推薦單位的宣導說明會，介紹創櫃板輔導及服務機制，另與會計師事務所合作發掘具潛力的創新企業，並邀請其參加「創新企業媒合會」，協助促成投資或業務合作，以加速創新企業成長。

櫃買中心股債雙引擎

興櫃市場方面，櫃買中心持續精進其預備市場功能，自2024年起，公司可選擇申請登錄興櫃併送申報辦理公開發行，加速企業IPO時程。

至於上櫃市場，櫃買中心長年以來戮力推動優質企業進入資本市場，未來櫃買中心將因應產業發展的趨勢、及五加二產業創新計畫、六大核心戰略產業、五大信賴產業等國家產業發展政策，加強推動AI供應鏈、數位雲端、資訊軟體及綠能環保等新興及特色產業，並挖掘各行業隱形冠軍及創新企業，協助其運用資本市場資源，打造多元產業聚落。

去年東京證交所提出「關注資本成本與股價之管理計畫行動方案」，今年韓國交易所也發布企業價值提升計畫指南。櫃買中心近年來已持續強化上櫃公司的資訊揭露、公司治理並推動永續轉型，為求精進，櫃買中心仍規劃透過四大措施提升企業價值。

一、增進上櫃公司與投資人溝通的管道及頻率。修訂上市上櫃公司治理實務守則第13-3條「上市上櫃公司應制定和揭露營運策略和業務計畫，闡明其提升企業價值具體措施，並積極與股東溝通」，並擬定「提升企業價值措施參考範例」供企業參考。另增設「提升企業價值計畫專區」並新增提升企業價值措施參考範例，鼓勵公司揭露具體計畫並研議列入公司治理評鑑指標，且明定全體上櫃公司自2025年起，每年至少辦理一次法人說明會。

二、推動上櫃公司ESG與淨零活動及永續資訊揭露，引領企業落實永續發展。持續推動上櫃公司設置永續委員會並將永續資訊管理納入內控制度，並透過審閱機制強化永續報告書揭露品質與加強確信機構管理，與證交所共同建置「ESG數位平台」明年推出永續報告書初稿產製功能，協助企業編製及減輕資訊揭露負擔，同時持續推動IFRS永續揭露準則導入，鼓勵上櫃公司揭露溫室氣體盤查範疇三並辦理實作工作坊。另規劃建置「ESG資訊查詢儀表板」，供外界了解上櫃公司推動ESG的績效。

三、精進綠色證券資訊平台，帶動資本市場對綠色議題的重視。為了促進上市櫃公司對綠色經濟活動的重視與永續轉型並降低漂綠風險，櫃買中心將持續精進綠色證券資訊平台，提供金融機構及投資人投融資參考方向。

四、善用數位工具，提升市場監理效率。規劃運用AI技術，逐步將監理作業流程自動化，提升監理的效率。