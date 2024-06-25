唐榮新董座 趙健在呼聲高

唐榮（2035）昨（25）日董事會改選，經濟部、中鋼等泛官股從原本六席增為七席，民股義聯集團由五席降為四席，預定15日內將召開臨時董事會推舉董事長，曾任唐榮總經理與董事長的趙健在重新回歸，擔任新董事長的呼聲高。

唐榮原董座吳豐盛確定榮退，昨最後一次主持股東會。對於可能出任新董座，趙健在說，對唐榮有特殊的感情，並熟悉相關業務，若有機會重新領導唐榮，必將引領公司走進上坡道路。

唐榮昨日舉行股東會，選出八席新任董事，分別為高雄市政府市政顧問趙健在，經濟部國營事業管理司副司長劉起孝，臺灣銀行臺南分行經理劉逸群，唐榮企業工會監事會召集人謝金長，燁輝特別助理陳永賢，燁輝資深顧問黃景聰，燁輝總經理張振武，中鋼生產副總陳守道。

新任三席獨立董事為高雄科技大學副教授朱培宏，台糖前法務長侯勁行，唐榮獨董連文濱。

核心人士指出，唐榮包含獨董在內、董事會全部11席成員，原本泛官股六席、民股義聯五席，昨天選後泛官股增為七席、民股減為四席，官股更占上風。

從投票過程中明顯看出，民股衝高獨立董事連文濱配票、權數上達13%，比一般董事當選權數6%左右高出一倍以上，凸顯義聯集團策略在於確保獨立董事席次，有效對未來唐榮新董事會產生制衡，藉以維持公司治理的決策平衡。

昨天唐榮新任董事出爐後，依法規定需於15天內，由當選董事中獲得最高權數的連文濱召集，開臨時董事會並推舉新任董事長，預期趙健在重掌唐榮的呼聲高。

趙健在曾任唐榮總經理及董事長，對唐榮產銷生態以及大小事務都瞭若指掌，如今重新回歸領導唐榮，在基礎事務上游刃有餘，面對國際不銹鋼產業生態丕變，如何帶領唐榮走出困局，各方都在看。

趙健在說，會在最短時間內拜訪最大民股義聯集團董事長林義守，聆聽前輩的指導，同時廣納各方意見，讓唐榮愈來愈好。

由於近期國內房地產市場蓬勃發展地價大漲，唐榮坐擁龐大土地資源，其價值更是水漲船高，將成為公司治理上進可攻、退可守的最大籌碼。