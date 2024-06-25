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金色三麥26日登錄興櫃 餐飲類股再添新兵

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導

金色三麥（7757）26日將以每股168元參考價登錄興櫃，為餐飲類股增添新生力軍，且受惠於疫後餐飲市場大復甦，營運表現受投資人高度關注。董事長葉冠廷表示，籌備首次公開發行（IPO）計畫已經長達8年，將集團營運從家族企業導入公司化正軌，並喊話要成為「夜間星巴克」。

葉冠廷指出，金色三麥今年上半年已經開出4家新店，展望下半年，目標再開出2至3家店，預期今年營收會略優於去年。且隨著明年新展店完整貢獻，原先在誠品信義店的據點，也將隨著新百貨開幕重啟，營收將會有明顯成長。

金色三麥實收資本額2.19億元，2023年營業收入新台幣19.46億元，稅後淨利2.31億元，較2022年度分別成長30%及90%，營業收入及稅後淨利皆創下佳績。2023年度稅後每股盈餘達到10.54元，賺逾一個股本，在上市上櫃或興櫃餐飲類股當中，獲利表現名列前段班。

金色三麥旗下包含「金色三麥Lebledor」、「SUNMAI」、「微兜petit doux」、「BAC」、「咖哩樹」、「麥漢堡」、「Blah Blah Bar」及「SPORTS NATION」等品牌。金色三麥旗下釀酒廠、生鮮鏈中心、烘培廠皆取得「ISO 22000」認證，且「金色三麥Lebledor」所有門市皆取得衛福部頒發「HACCP」（食品安全管制系統）認證，為國內連鎖餐飲唯一獲得此認證的品牌。

興櫃 餐飲

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