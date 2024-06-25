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聯上股東會／下半年推出4場新案 將可挹注後續營運表現

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

聯上（4113）25日舉行股東會，該公司指出，今年下半年預計推出高雄左西段案等4場新案，將可挹注後續營運表現；而目前在台南、高雄兩地庫存萬坪以上土地，將續深耕南台灣市場。

該公司股東會首先確認去年財報，全年稅後虧損1.45億元，每股純損0.69元，會中並通過不配發股利。

展望今年營運，聯上指出，今年合計將有「聯上鉑麗」、「聯上海棠」、「聯上WE」，3個建案完工入帳，可挹注今年業績表現。

而步入下半年，規劃推出4場新建案，包括有高雄左西段案、的高雄加昌段案、高雄明仁段案，以及備受市場關注的台南精忠二村眷改都更案。

據了解，台南精忠二村眷改都更案是聯上於2020年以總價16.26億元得標，占地5,601坪規劃興建2至3房大樓，鄰近台南房市行情最貴的平實營區。

聯上並指出，目前在台南、高雄兩地庫存萬坪以上土地，並擁有良好且穩健的資金及財務規劃，未來將持續於高雄三民區、左營區、楠梓區、前金區、苓雅區、鳳山區及大台南地區等地推出優質建案，並以更多元的方式取得土地原料，持續深耕南台灣。

建案 股東會

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