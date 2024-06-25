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遊戲股新兵樂意7月下旬上櫃 連3年每股盈餘逾5元

中央社／ 台北25日電

興櫃遊戲股樂意傳播預計7月下旬掛牌上櫃，董事長梁敏永今天表示，今年上半年推出3款遊戲，下半年還有新遊戲上市，將挹注營收動能。法人推估，樂意今年每股盈餘上看6元，優於去年的5.94元。

樂意主要營運來自經典IP（智慧財產權）遊戲代理，能以較低成本取得代理權，加上經典遊戲玩家黏著度高，樂意降低代理成本及新品上市的高昂推廣行銷費用，近3年每股盈餘保持在5元以上。

樂意目前擁有22款遊戲代理權，另有4款遊戲將上市。受惠於「失落的方舟：LOST ARK」遊戲於5月30日上市及經典IP遊戲改版，樂意5月合併營收達新台幣7244萬元，月增55.31%，年增50.74%，改寫單月新高。

樂意財務長郭文彬表示，未來計劃每年推出1至2款新遊戲，並尋求具有潛力的IP進行全面的產品重新企劃，並利用人工智慧（AI）生成技術加快研發效率及效能。

郭文彬說，近年積極開展自製遊戲，2023年完成首款自製研發戀愛模擬遊戲，於去年12月上市，未來將以此遊戲為基礎，增加遊戲內容的深度及廣度，開發更多模組化特色系統。

郭文彬指出，樂意積極拓展日本市場，已在日本設立子公司並推出2款遊戲，未來規劃把台灣成功上市的遊戲複製至日本市場，開創新的成長動能。

日本 營收

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