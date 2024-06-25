裕慶金屬掛牌上市 盤中上漲逾1.18倍

商用展示架、智慧電動床機構件設計製造及服務廠裕慶金屬今天以每股承銷價138元掛牌上市，開盤價為251元，漲幅達81.88%，盤中高點301元，上漲逾1.18倍。

裕慶金屬（裕慶-KY）指出，力推全方位解決方案，精進自動化生產，並投入人工智慧（AI）整合開發，看好下半年新品陸續出貨。

裕慶金屬表示，商用展示架新客戶包括百貨業、化妝品行業等領域，為提升生產垂直整合與自動化效益，將於第4季於蘇州廠增設上游原料抽管製程，有助於生產成本管控；為解決客戶門市物流配送與現場組裝問題，規劃擴增美國舊金山倉儲空間，提供客戶分店包裝倉儲管理服務。

裕慶金屬說明，近年科技與消費型態改變，掀起自助結帳、展示架個性化風格設計、智慧電子化趨勢，已針對旗下商用展示架、智慧電動床投入電子裝置，包括智慧灌溉植物展示架、應用於智慧電動床的智慧感測模組等，並已陸續完成客戶送樣、廠內驗證，有機會於下半年陸續試單出貨。

裕慶金屬說明，2018年商用展示架從代工（OEM）轉型設計代工（ODM）業務模式，且擁有由設計師、工程師和專案規劃組成的團隊，為客戶品牌及產品提供量身定製的解決方案，至今累積服務超過30家品牌客戶。

裕慶金屬強調，與電動床機構件主要客戶擁有良好的供應夥伴關係，2023年商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為69.53%、26.14%，2023年合併營收達38.64億元、稅後淨利8.8億元、每股稅後盈餘（EPS）達18.11元，為歷年新高。2024年第1季合併營收9.84億元、稅後淨利2.23億元、每股稅後盈餘4.57元，創歷年同期次高。