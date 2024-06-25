掛牌前夕遭取消興櫃 台亞與子公司星亞今發布重訊說明

台亞（2340）子公司星亞視覺原訂25日登錄興櫃，掛牌前夕24日晚間櫃買中心公告取消星亞登錄興櫃案，台亞及星亞25日發布重訊說明，目前預計於七月中下旬處理監察人補選及相關章程修正作業，完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併送登錄興櫃作業。

櫃買中心24日晚間發布新聞稿指出，星亞視覺因發生監察人全體解任變更登記事項，廢止前經櫃買中心6月17日同意該公司首次公開發行普通股申報生效案及取消登錄興櫃案。

台亞及星亞25日發布重訊說明，星亞於今年6月4日為因應公開發行而修正章程，刪除監察人相關規定並新增審計委員會及獨立董事設置，並送請科學園區管理局變更修正章程登記，但星亞視覺並無申請解任監察人，及申請補辦公開發行併送登錄興櫃，星亞視覺公司已於6月17日收到櫃買中心公開發行核准函與登錄興櫃交易核准函在案，預計於2024年6月25日登錄興櫃。

台亞公告指出，星亞目前預計於七月中下旬處理監察人補選及相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併送登錄興櫃作業。星亞將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題，另依法處理或訴追究責。

台亞表示，星亞於今年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱星亞修正章程部分已經刪除監察人規定，逕行通知解任星亞公司全體監察人，星亞並無申請解任監察人，卻導致星亞欠缺監察人變成與申請公開發行要件有所不符。星亞與科管局詢洽送請登記並無解任監察人卻遭解任， 因此該解任之法律效力存有爭議，但櫃買中心認為星亞視覺登記上已無監察人，故不合公開發行要件；經詢櫃買中心後獲回覆本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止。