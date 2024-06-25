富邦證券輔導金色三麥餐飲 6月26日登錄興櫃

富邦證券輔導的金色三麥餐飲股份有限公司（7757），將在6月26日以每股認購價168元登錄興櫃。金色三麥為國內最早的民營啤酒事業之一，主要營業項目包含精釀啤酒釀造銷售、餐廳經營、各式飲品銷售等業務。金色三麥藉由走入資本市場吸引優秀人才加入，並完善公司治理及品質管理，不僅為餐飲類股增添新生力軍，且受惠於疫後餐飲市場大復甦，營運表現將受投資人高度關注。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，金色三麥穩健經營，不追求展店速度，全門市均採直營經營模式，嚴選合格供應商、控管食材品質。今年金色三麥拓展新的營運項目至調酒酒吧及運動酒吧等領域，預期可吸引不同族群及年齡層之客群，將以多角化的經營模式，耕耘多元消費市場，增加營業規模及市佔率。

金色三麥實收資本額2.19億元，2023年營業收入新台幣19.46億元，稅後淨利2.31億元，較2022年度分別成長30%及90%，營業收入及稅後淨利皆創下佳績。2023年度稅後每股盈餘達到10.54元，賺逾一個股本，在上市上櫃或興櫃餐飲類股當中，獲利表現名列前段班。隨著餐酒搭配的飲食習慣成為新的餐飲風潮，市場對金色三麥的營運狀況正面看待。

金色三麥旗下包含「金色三麥Lebledor」、「SUNMAI」、「微兜petit doux」、「BAC」、「咖哩樹」、「麥漢堡」、「Blah Blah Bar」及「SPORTS NATION」等品牌。金色三麥旗下釀酒廠、生鮮鏈中心、烘培廠皆取得「ISO 22000」認證，且「金色三麥Lebledor」所有門市皆取得衛福部頒發「HACCP」（食品安全管制系統）認證，為國內連鎖餐飲唯一獲得此認證的品牌，顯示企業對食品安全的重視。