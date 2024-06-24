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捷流董座 楊大中續任
國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）去年每股稅後純益7.68元，昨（24）日股東常會通過每股配發4.8元現金股利，盈餘配發率62.5%，配發率連五年超過六成。會中並完成董事改選，楊大中獲選續任董事長。
捷流去年合併營收26.10億元、年增2.3%，稅後淨利3.31億元、年減0.5%，由於股本膨脹影響，每股稅後純益7.68元，約與2022年持穩。
捷流5月合併營收2.04億元，月增3.1%、年減17.6%。累計前五月合併營收9.63億元、年減16.1% 。捷流表示，半導體、電子產業持續升溫，有助帶動相關產業客戶接單表現。
捷流指出，中國、台灣客戶持續推進新廠擴建、產能高值化，且集團不斷深化多元業務接單優勢，帶動去年整體毛利率達32.04%。
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