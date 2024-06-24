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第四檔租賃股上市倒數！日盛台駿增資股 擬定價25至35元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
日盛台駿國際租賃今天董事會決議，為轉上市前辦理增資2,222.3萬股公開承銷，新股定價區間暫定25元到35元之間，即使以最高價35元定價，相較日盛台駿興櫃價格約45元上下，投資人中籤可望一股現賺10元，公司預期上市時間大約在8月下旬。示意圖。圖／聯合報系資料照片
日盛台駿國際租賃今天董事會決議，為轉上市前辦理增資2,222.3萬股公開承銷，新股定價區間暫定25元到35元之間，即使以最高價35元定價，相較日盛台駿興櫃價格約45元上下，投資人中籤可望一股現賺10元，公司預期上市時間大約在8月下旬。示意圖。圖／聯合報系資料照片

租賃股生力軍日盛台駿國際租賃（6958）今天董事會決議，為轉上市前辦理增資2,222.3萬股公開承銷，新股定價區間暫定25元到35元之間，即使以最高價35元定價，相較日盛台駿興櫃價格約45元上下，投資人中籤可望一股現賺10元，公司預期上市時間大約在8月下旬。

目前股票上市的三大租賃公司為龍頭中租控股（5871）、裕融（9941）、和潤企業（6592），日盛台駿將成為第四家上市租賃股。

日盛台駿國際租賃今天董事會也決議新設子公司「日盛台駿全實業」公司，預定子公司資本額13億元，第一階段日盛台駿國際租賃將先出資7億元設立，未來再分階段逐步增資至13億元。

日盛台駿國際租賃指出，增設子公司是為配合營運需求，未來日盛台駿國際租賃將把資金貸與、企金相關設備租賃與分期付款等業務，切割出去由新設子公司日盛台駿全實業運作，母公司日盛台駿國際租賃則保留車輛融資、中古車分期付款相關業務為主，以利業務運作更具彈性與效率。

日盛台駿公告，今天董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股公開承銷，預定發行股數2,222.3萬股，每股面額新台幣10元，增資後資本額將由目前的35.11億元，增加2.22億餘元，至37.33億餘元。增資新股價格則是暫定每股25~35元溢價發行，惟實際發行價格擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定。增資新股中提供員工認購股數為222.3萬股，其餘2,000萬股公開銷售。

增資 興櫃

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