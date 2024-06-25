漢磊 今年拚重返成長

漢磊（3707）受惠車用、節能趨勢成長確立，下半年業績將優於上半年，伴隨旗下氮化鎵（GaN）打入輝達（NVIDIA）AI伺服器供應鏈，用於100V AI伺服器，以及碳化矽（SiC）終端產品市況回溫，助攻漢磊今年業績表現重返成長軌道。

談到市況，漢磊認為，2024年除庫存問題已消弭，預計下半年將會有庫存回補需求，整體半導體業績將往上，帶動公司產能利用率上升，下半年會比上半年好。

漢磊近期營運陸續傳出報捷，氮化鎵產品打入輝達AI伺服器供應鏈，用於100V AI伺服器，既有產品客戶端庫存水位也逐步回到健康水準，加上碳化矽需求開始回暖，都將挹注漢磊的後市成績單升溫。

漢磊正向看待磊晶和化合物半導體事業後市，預期隨著電動車、綠能、5G等相關應用蓬勃發展，未來幾年市場規模將持續擴大，加上更高的能源效率要求，驅動功率半導體質與量同步提升，旗下嘉晶生產的矽磊晶產品及化合物半導體磊晶產品是製作功率半導體不可或缺的原料，樂觀預期磊晶產品需求穩定成長。

漢磊當前產品結構為：化合物功率元件占比54%、暫態電壓抑制器占比11%、車用MOSFET占比14%、快速回復二極體占6%。旗下嘉晶目前主攻4吋到8吋磊晶市場，各項產品類別包含MOSFET、FRD、SBD、PMIC、IGBT等。

漢磊集團成立超過30年，於各項製程能力和良率獲得國際大廠肯定之餘，也具備多樣化製程提供客戶快速且完整代工服務，近年來並投入第三類半導體發展，成為全亞洲唯一具備量產規模的代工廠。