是方擴大結盟 推一站式服務

是方電訊（6561）、AMS-IX以及環球全域電訊（HGC環電）昨（24）日宣布簽署備忘錄，為彼此的客戶提供一站式整體解決方案，更進一步擴大是方旗下台北網際網路交換中心（TPIX）與AMS-IX香港平台之間的交換流量。

是方董事長吳彥宏表示，是方目標成為東亞數位匯流以及AI雲端應用中心，透過國際合作，增加數位化的影響力，讓是方成為台灣與世界接軌的重要戰略樞鈕。

是方運營台灣最大網際網路交換中心TPIX，AMS-IX是全球最大的網際網路交換中心之一，位於荷蘭阿姆斯特丹，旗下會員近千名，HGC環電擁有廣泛覆蓋範圍的全方位ICT服務和網路營運商，是AMS-IX在亞洲地區的合作夥伴。

是方指出，未來是方TPIX成員可以在香港擴展網絡資源，還能透過HGC環電遍佈全球的多樣化路由與數位基礎設施的全球網路系統，促進實現內容共享和在地化。

此外，TPIX成員也能直連到AMS-IX亞洲地區，例如新加坡、曼谷、馬尼拉等亞洲國家，以及阿姆斯特丹、舊金山灣區和芝加哥等其他地區，從而為客戶提供無縫且可靠的遠端對等互連，並改善終端用戶體驗。

是方表示，與TPIX合作，AMS-IX香港的成員也能享有額外的170個網路連結，同時能接觸台灣本地用戶。