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旺矽 接單看到明年

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

AI商機持續爆發，Google、微軟、亞馬遜AWS及Meta等雲端服務大廠都相繼啟動委外客製化AI運算處理器開發需求，讓博通、Marvell、創意及世芯-KY等大廠接單動能滿載。法人指出，在台積電先進製程暢旺帶動下，探針卡大廠旺矽（6223）接單可望放眼到明年上半年。

生成式AI商機持續大幅成長，不僅讓高速運算（HPC）需求旺盛，更讓客製化AI運算處理器需求直線上升，目前包含Google、微軟、亞馬遜AWS及Meta等雲端服務大廠都相繼啟動客製化AI運算處理器的委外開發需求。

其中，包含博通、Marvell、創意及世芯等IC設計廠都已經搶下雲端服務大廠的委外AI處理器開發大單，且幾乎都採用7奈米以下先進製程打造，量產後的權利金更是可觀。

法人指出，旺矽已經順利間接卡位進入雲端服務大廠的客製化AI處理器供應鏈，代表隨著AI商機持續爆發的同時，旺矽不僅今年接單動能有望逐季增強，訂單動能可望放眼到明年上半年，今年營收力戰新高。

AI 處理器 雲端服務

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