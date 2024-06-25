聖暉 打造聯合大艦隊

聖暉*（5536）集團昨（24）日宣布，將結合子公司朋億、銳澤及轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合大艦隊形，並開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，除評估布局印度、美洲市場可行性。並備妥百億元做為收購台灣或海外公司的資金，提升聯合大艦隊拓展版圖的動能。

聖暉總經理王俊盛表示，看好AI、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，加上因應地緣政治風險，供應鏈採取分散布局效益，聖暉在手訂單逐步擴大。觀察目前不同地區客戶專案工期陸續提前施作的需求顯現，樂觀看待下半年營運優於上半年，推升2024年全年營運成長動能放大。

聖暉集團目前累計在手訂單逾330億元，續創歷史新高紀錄，確立下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025及2026年業績大成長的榮景。