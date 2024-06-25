台亞子公司 星亞登興櫃

台亞子公司星亞視覺（7753）今（25）日將以每股45元參考價登錄興櫃交易，總經理李柏龍表示，星亞目前在手訂單能見度達五個月，隨著主要客戶營運成長帶來的訂單需求，將對星亞今年毛利率、獲利表現帶來正面貢獻。

李柏龍表示，受惠於北美市場戶外廣告顯示系統訂單需求持續增加，帶動營運成長，星亞積極擴大業務接單市場範圍，拉高全球市占率表現外，也致力調整訂單結構、優化生產製程效率、掌握原材料價格、嚴控各項成本費用等。

星亞2022年、2023年毛利率分別為23％、31％，每股純益分別為2.91元、3.0元。法人預估，今年毛利率可望維持毛利率30%，每股純益約3.5元。

李柏龍指出，星亞目標成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域的領導者。星亞前身為台亞半導體旗下的系統事業處，2022年從台亞分割獨立後，專注數位顯示系統及視覺燈光系統的研發與製造，在數位顯示系統擁有超過40年的經驗，擁有多項顯示系統技術專利，是全彩顯示系統的領導者，產品主要應用於大型戶外廣告顯示系統、場館大型帷幕燈光系統、交通資訊系統等領域，具備軟、硬體整合能力，全球有超過千個成功案例，遍布美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地區。

台亞董事長李國光表示，台亞積極朝集團發展，各家子公司也以IPO目標邁進，星亞為集團IPO計畫打頭陣。目前星亞已有良好的訂單能見度，今年營運樂觀，預期將再創新高，並持續搶攻全球數位顯示系統和視覺燈光系統等多樣化的市場商機。