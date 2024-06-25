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久禾光 下半年營運帶勁

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

筆電鏡頭廠久禾光（6498）受惠於筆電急單效應，加上筆電鏡頭規格持續升級，法人預期，久禾光本季營運優於首季，下半年也會比上半年好。

久禾光昨（24）日不回應法人預估財務數字。久禾光今年5月營收7,871萬元，月減8%、年增11%，累計今年前五月營收3.56億元，年增28%。久禾光昨興櫃市場參考價為83.5元，漲0.37元。

久禾光主攻NB鏡頭，去年以來受惠NB市場需求回溫，在急單效應下，加上新款筆記型電腦問世帶來換機潮，激勵去年全年營收及獲利均創新高，全年營收8.81億元，年增29.9%，稅後純益2.51億元，年增70.7%，每股純益6.17元。

今年首季久禾光稅後純益3,789萬元，依股本4.09億元估計，每股純益約0.92元，其中受惠新台幣兌美元走貶，挹注匯兌收益約500萬至600萬元，為獲利加分。據了解，久禾光本季仍以急單為主，訂單能見度約一個月，惟隨著整體筆電市場需求回溫，久禾光今年營運有望逐季向上，內部仍致力於管控成本及製程改善，努力提高毛利率外，並持續投入研發微型化高階產品。

久禾光的生產據點在大陸江蘇句容市，台灣主要為研發，近年公司積極提高資本支出，投入加強自動化組裝。久禾光為STN LCD面板廠久正光電轉投資的鏡頭廠，目前久正光電集團持股久禾光逾三成，為最大股東，其次為佰鴻工業。

營收 筆電 鏡頭

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