采威國際股東會／衝刺雲端服務接單動能 目標提高市占率
采威國際（6868）24日召開股東會，采威國際表示，今年將衝刺建構完整雲端SaaS服務生態系，加大雲端應用服務接單動能，目標擴大營運版圖，持續提高市占率。
采威近年來透過商業模型再造，致力於發展跨領域AI智能服務，由一家傳統資訊公司，轉型為AI與雲端訂閱服務公司，積極發展智慧一站式服務與建構完整雲端SaaS服務生態系，加大旗下雲端應用服務業務領域的接單動能，拉高IScloud360品牌力。
采威國際去年旗下IScloud360一站式雲端智慧平台，有效會員數較年初大增81％、達到1,200多家，帶動營運繳出亮眼成績單。
采威國際表示，今年將持續落實營運四大方針，自有一站式雲端智慧平台IScloud360除透過雲端訂閱策略，帶來每年穩定的收入與獲利，也將進行IP海外授權，創造多元化平台的收益來源。
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