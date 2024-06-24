旅天下股東會／通過配發股利6.2元 射出重要三箭拓營運

旅天下（6961）24日舉行股東會中通過2023年財務報表、盈餘分配及相關議案，確認配發現金股利4.5元及股票股利1.7元，股利創歷史新高。李嘉寅今年將射出重要三箭「拓展海內、外同業整合規模」、「完善雙軸加盟平台」、「深化產品力」，有信心營運再創佳績。

旅天下2023年合併營收28.22億元，年增1247%，並超越疫情前2019年合併營收近14%，每股稅後盈餘達8.65元，全面刷新歷史新高。2024年加盟效益持續顯現，營運動能升溫。累計1至5月合併營收16.96億元，年增135.9%，也改寫歷年同期新高。

旅天下今年持續深化產品力、掌握稀缺資源及布局高端市場添動能。陸續推出每人約59萬元的「法國頂級三星米其林龐洛郵輪賞極光15日」、「中東郵輪」，及每人約20萬元的「歐洲維京河輪13日」商品，其訂單能見度已到第三季。另，獨包台灣虎航直飛日本北海道函館、東北花卷串飛仙台航班賣況續夯，今年累計1至5月，平均載客率維持高點，載客率超過約九成。

李嘉寅指出，「旅天下品牌為各同業所有，以共好、共享、共利的精神與同業永續經營，並拓展海內外同業整合平台，以強化營運規模，攜手同業替旅天下打造強而有力的護城河」，旅天下營運策略創新採加盟的方式擴大營運，旅天下要成為台灣旅行社的整合平台，目前合作夥伴已經達56家，今年要達80家、明年100家，隨著伙伴增加，成為推升2024年營收、獲利攀升的新動能。