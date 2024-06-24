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均華股東會／每股配發5元現金股利 樂觀看待下半年起營運升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
均華股東會承認及通過盈餘+資本公積合計每股配發5元現金股利。記者李珣瑛／攝影
均華股東會承認及通過盈餘+資本公積合計每股配發5元現金股利。記者李珣瑛／攝影

先進封裝設備供應商均華（6640）24日舉行股東常會，順利通過各項議案，包括以盈餘配發3.5元現金股利，及以資本公積配1.5元現金，合計5元。展望2024年，均華樂觀看待下半年起營運升溫。

均華今年首季營運交出史上最強單季營收及獲利好成績。累計今年前五個月合併營收9.96億元，年增123.7%，均華表示營收呈倍增走勢，主要是配合客戶出貨。

均華6月以來股價飆漲，上周五衝上635元的新高，6月14日個交易日股價漲幅逾54.6%。今天則隨大盤走跌，終場下跌45元，收590元，跌破600元大關。均華21日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告今年5月營業收入1.4億元，稅前淨利0.19億元，歸屬母公司業主淨利0.14億元，單月每股盈餘0.49元

均華受惠於CoWoS先進封裝需求夯，首季合併營收6.95億元，改寫新猷，季增49.1%，年增171%，毛利率37.62%，分別季減1.74及年增0.71個百分點。單季獲利更展現強勁爆發力，稅後純益1.39億元，季增156%，年增916%，每股純益4.93元。包括營收、稅後純益及EPS均創單季史上最強新紀錄。

均華產品包括多面檢查晶粒挑揀機、封裝切單揀選機、先進封裝黏晶機等。均華董事長梁又文表示，目前營收加上在手訂單有機會超越2022年，再創歷史新高，看好未來成長動能。

均華2023年合併營收11.88億元，年減19.9%。毛利率34.63%，年減5.59個百分點。稅後純益1.01億元，年減56.1%；每股稅後純益3.57元，獲利表現不如2022年的8.33元。

均華將於6月25日除息，每股配發5元現金股利，6月26日為最後過戶日，6月27日-7月1日停止過戶，7月1日為除息基準日，7月10日發放現金股利。

均華董事長梁又文（左）與總經理石敦智於股東會後合影。記者李珣瑛／攝影
均華董事長梁又文（左）與總經理石敦智於股東會後合影。記者李珣瑛／攝影

均華 營收 股利 除息

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