捷流股東會／通過配發4.8元股息 配發率連續5年逾六成
國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）去年每股稅後純益7.68元，股東常會24日通過，每股配發4.8元現金股利，盈餘配發率達62.5%，配發率連續五年超過六成。會中並完成董事全面改選，楊大中獲選續任董事長。
捷流去年合併營收26.10億元、年增2.3%，稅後淨利3.31億元、年減0.5%，由於股本膨脹影響，每股稅後純益7.68元，約與2022年持穩。
捷流5月合併營收2.04億元，月增3.1%、年減17.6%。累計前五月合併營收9.63億元、年減16.1% 。捷流表示，半導體、電子產業持續升溫，有助帶動相關產業客戶接單表現。
捷流指出，中國、台灣主要客戶持續推進新廠擴建、產能高值化，且集團不斷深化多元產業業務接單優勢，有效滿足多元產業對於工業閥門流體流量、環境壓力、低洩漏率等高客製化產品性能，帶動去年整體毛利率達32.04%、營業利益率16.43%表現。
根據美國總統簽署《晶片和科學法案》顯示，2024年至2032年期間，全球晶片資本支出預估為2.3兆美元，遠高於2013年至2022年的7,200億美元，且全球各國政府規劃推動半導體製造的規模目前已逼近3,800億美元。
捷流在工業閥門市場擁有高度產品研發與專利、高良率量產，以及有效提供客戶專業流體控制解決方案，皆有助於帶動整體接單表現，並隨著半導體、電子產業紛紛投入廠務擴建進一步提升。
展望下半年，捷流說，公司站穩台灣閥門市場超過六成市占的高度競爭利基，並持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前整體在手訂單仍保持良好水準。
此外，公司也持續看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，有望持續堆疊未來營運成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言