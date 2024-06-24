快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

捷流股東會／通過配發4.8元股息 配發率連續5年逾六成

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
捷流股東會通過配發4.8元股息，會中完成董事改選，楊大中獲選續任董事長。圖／捷流提供
捷流股東會通過配發4.8元股息，會中完成董事改選，楊大中獲選續任董事長。圖／捷流提供

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）去年每股稅後純益7.68元，股東常會24日通過，每股配發4.8元現金股利，盈餘配發率達62.5%，配發率連續五年超過六成。會中並完成董事全面改選，楊大中獲選續任董事長。

捷流去年合併營收26.10億元、年增2.3%，稅後淨利3.31億元、年減0.5%，由於股本膨脹影響，每股稅後純益7.68元，約與2022年持穩。

捷流5月合併營收2.04億元，月增3.1%、年減17.6%。累計前五月合併營收9.63億元、年減16.1% 。捷流表示，半導體、電子產業持續升溫，有助帶動相關產業客戶接單表現。

捷流指出，中國、台灣主要客戶持續推進新廠擴建、產能高值化，且集團不斷深化多元產業業務接單優勢，有效滿足多元產業對於工業閥門流體流量、環境壓力、低洩漏率等高客製化產品性能，帶動去年整體毛利率達32.04%、營業利益率16.43%表現。

根據美國總統簽署《晶片和科學法案》顯示，2024年至2032年期間，全球晶片資本支出預估為2.3兆美元，遠高於2013年至2022年的7,200億美元，且全球各國政府規劃推動半導體製造的規模目前已逼近3,800億美元。

捷流在工業閥門市場擁有高度產品研發與專利、高良率量產，以及有效提供客戶專業流體控制解決方案，皆有助於帶動整體接單表現，並隨著半導體、電子產業紛紛投入廠務擴建進一步提升。

展望下半年，捷流說，公司站穩台灣閥門市場超過六成市占的高度競爭利基，並持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前整體在手訂單仍保持良好水準。

此外，公司也持續看好全球節能環保意識的重視，對於液化天然氣接收站、LNG船與船舶業排煙脫硫等長期需求，有望持續堆疊未來營運成長動能。

半導體 晶片 營收 資本支出

延伸閱讀

KTV產業拚轉型！好樂迪扭轉少子化、享溫馨跨足餐飲

亞東工業氣體「碳捕捉設備」落成 助力半導體先進製程

鈊象：營運朝正面發展 導入AI輔助產品設計

仁寶本季營收 估增14%

相關新聞

捷流股東會／通過配發4.8元股息 配發率連續5年逾六成

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）去年每股稅後純益7.68元，股東常會24日通過，每股配發4.8元現金股利，盈餘配發率...

好樂迪、錢櫃雙雄局面鬆動？「KTV南霸天」享溫馨拚10月登興櫃

有「KTV南霸天」稱號的享溫馨近期公開發行生效，總經理李奇霖對中央社記者透露，預計今年10月初上興櫃；享溫馨近期拓增4、...

鈊象：下半年表現優於上半年 暫不考慮半年配息

遊戲股王鈊象今天召開股東常會，董事長李柯柱會後受訪表示，東南亞是今年成長最快的市場，其次是歐洲，從以往經驗來看，下半年整...

智冠股東會／董事改選落幕 網銀取得二席董事

遊戲大廠智冠科技（5478）24日舉行113年股東會，會中進行董事改選，最終網銀取得一席普董、一席獨董，總計二席董事。針...

鈊象：營運朝正面發展 導入AI輔助產品設計

遊戲股王鈊象今天召開股東常會，總經理江順成說，公司營運朝向正面發展，積極導入最近很熱門的人工智慧（AI）輔助產品設計，同...

鈊象、大宇資 攻博弈遊戲

國內遊戲產業歷經多年市場競爭、洗牌戰後，近期陸續淡出高度競爭的角色扮演遊戲市場，轉攻高毛利率的博弈類型遊戲，以鈊象（32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。