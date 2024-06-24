好樂迪、錢櫃雙雄局面鬆動？「KTV南霸天」享溫馨拚10月登興櫃

有「KTV南霸天」稱號的享溫馨近期公開發行生效，總經理李奇霖對中央社記者透露，預計今年10月初上興櫃；享溫馨近期拓增4、5個新據點，並首度跨入旅館業試水溫，明年力拚營收逾新台幣20億元，逐年擴大規模。

過去國內KTV市場由好樂迪、錢櫃各自撐起半邊天，成立於1992年的享溫馨是國內唯3具備連鎖化規模的KTV業者；5年前，錢櫃、好樂迪尋求合併時，曾公開點名享溫馨為可敬的競爭對手。在享溫馨決定加入資本市場，逐年擴大規模後，KTV雙雄格局恐將鬆動，版圖分占南北的三雄勢力逐漸成形。

錢櫃、好樂迪分別成立於1986年和1993年，彼此交叉持股，互為最大股東，好樂迪在全台約有50個據點，包含高階品牌V-MIX有2家；錢櫃全台有18家，營運重心均聚焦北部。

享溫馨首創庭園式KTV，結合半戶外式的吃到飽自助餐進行營運，主打庭園式造景建築空間、挑高包廂，與一般KTV多在大樓裡的印象相當不同，並搭配海派餐點闖出名聲。許多「南部鄉親」對享溫馨的熟悉度明顯高於好樂迪、錢櫃，市場給予享溫馨「KTV南霸天」的稱號。

截至目前，享溫馨已發展成在高雄、台南、花東等地區有15家KTV，與4間宴會餐廳，擁有鐵板燒、火鍋餐飲品牌與餐廳的連鎖集團，同時正著手擴張4、5個新據點。

對於躋身KTV三雄，李奇霖坦言，「量體還是不敢和同業匹敵」，以單一據點而言，北部大樓和南部獨棟平房的包廂數還是有明顯差距，而享溫馨向來都是穩健投資，興櫃後預計以逐年新增2、3個據點的速度壯大。

擁有羽球運動天賦的李奇霖，13年前從溫哥華離開選手兼教練的職涯，回台加入享溫馨經營團隊，分擔父親暨董事長李東和的營運重擔。有建商背景的父親，對新據點的開拓與建設有十足經驗，李奇霖主責營運管理，父子檔攜手打天下。

「KTV對我而言就是成長環境，從小我就跟著在旁邊端盤子、收包廂」，李奇霖表示，現在集團的資深副總經理「就是看著我長大的」，而這份感情也支撐他帶領集團走向資本市場。

根據櫃買中心網站顯示，享溫馨申報辦理股票公開發行，已於近期生效。外界原先預期明年才會轉興櫃，但李奇霖對中央社記者表示，「預計今年10月初就會登錄興櫃」。

他透露，其實疫情前就有首次公開發行（IPO）想法，但當時因本土疫情攪局停業，營運、財報都受到影響；隨著疫後內需反彈，IPO計畫才順利重啟，盼快馬加鞭補上進度。

「興櫃目的其實是為了保障資深員工更好的福利和保障，以及希望在缺工的時代，為人力招募加分」，李奇霖說明享溫馨創業近30年，此時才決定興櫃的原因。

回顧享溫馨發跡歷程，原本從事食品加工產業的董事長李東和，1992年投資入股在屏東潮州的「溫馨小鎮」KTV，首創庭園自助式KTV。隨後看好市場潛力，另立享溫馨品牌，從鄉村前進都市，進軍高雄市區開設多家分店，2007年更嘗試將據點延伸至澎湖。

2010年之後，享溫馨陸續把在高雄的成功模式帶往其他都會區，相繼在台南、屏東、台中、台東、花蓮等城市擴點，也在既有店成立婚宴餐廳，跨足宴會式場，開啟第二成長曲線。

展望後續，李奇霖表示，享溫馨目前打造的新據點有4到5個，包括7月台中七期新據點試營運、年底嘉義中興路將有據點開幕；而明年位於高雄博愛路的商務旅店，預計以150間的房間規模投入營運，首度跨入旅館業試水溫；明年並計畫開設小港店、楠梓店新KTV據點。

他指出，如果沒有疫情干擾，享溫馨集團年度營收應該早已突破20億元，目前仍在觀望宴會事業疫後復甦的狀況；若明年重啟動能，加上展店效益挹注，2025年營收可望首度突破20億元的規模。

此外，值得留意的是，國內KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪2019年二度闖關尋求合併，但最終仍遭公平會否決；雖然當時已有享溫馨存在，但關鍵仍在於「一哥加二哥力量過大」，隨著享溫馨加入資本市場，勢力一步步擴大，各界都將關注，國內KTV市場局勢變化所牽動的新發展。