聖暉在手訂單逾330億元 今年表現可望優於預期

無塵室廠聖暉董事長特助梁鈞幃今天表示，目前在手訂單逾新台幣330億元，今年營運表現可望優於預期，並持續看好2025年及2026年表現。

聖暉集團今天舉行媒體交流會，梁鈞幃說，原本對於今年營運展樂觀中略帶保守，不過今年上半年食品、民生、物流等非半導體領域狀況比想像好很多，今年整體營運表現應可優於預期。

梁鈞幃表示，目前在手訂單金額逾330億元，其中來自半導體產業比重約60%。因2025年及2026年為訂單認列高峰期，看好未來營收表現。

為確保工程交期與品質，梁鈞幃說，聖暉集團將透過收購或轉投資，打造營運艦隊，目前規劃布局工程、廠務、半導體化學材料、氣體及設備等領域，粗估投資金額約100億元。

聖暉集團旗下銳澤去年12月登錄興櫃交易，預計今年送件申請上櫃。為就近提供客戶即時服務，銳澤在日本熊本設立營運據點。