鈊象：下半年表現優於上半年 暫不考慮半年配息

遊戲股王鈊象今天召開股東常會，董事長李柯柱會後受訪表示，東南亞是今年成長最快的市場，其次是歐洲，從以往經驗來看，下半年整體表現會優於上半年。

股東提問是否考慮半年配息，李柯柱回應，董事會已通過相關議案，但考慮到公司整體運作，希望股利配發能單純化，未來是否執行半年配息，須觀察整個台灣市場趨勢，台灣目前真正有進行半年配息或季配息的公司只有10%，等到未來有更多公司朝向這個方向，鈊象才會考慮。

股東提問是否規劃實施庫藏股，李柯柱表示，除非市場對鈊象的評價低到公司無法接受，才會考慮庫藏股，短時間內鈊象認為市場已經反映公司正常股價，沒有實施庫藏股的計畫。

他說，從鈊象營收分布來看，去年台灣占比最高、達34%，東南亞占比31%，中國16%，美國15%，日本3%，其他地區1%。到了今年前5月，東南亞占比提升到38%，台灣占比降至30%，美國13%，中國12%，兩地同樣呈現減少，至於其他地區占比則提升至7%。

李柯柱說，東南亞市場是鈊象目前成長最快速的市場，當地以授權遊戲為主；另一個成長動能來自歐洲市場，近期已推出新的遊戲平台。

李柯柱表示，鈊象目前最強產品是博弈類，相關人才最充足，對市場掌握度最佳，其他公司也一直想往這個路線走，但一直無法與鈊象競爭。雖然鈊象整體長期發展以博弈類為主，但從來沒有放棄休閒類產品，希望未來可以在休閒類產品發光發亮。