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智冠股東會／董事改選落幕 網銀取得二席董事

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
遊戲龍頭智冠科技爆發經營權之爭。圖為智冠MyCard數位點數服務，在「2024台北國際電玩展」B2B商務區設有攤位。圖／聯合報系資料照片
遊戲龍頭智冠科技爆發經營權之爭。圖為智冠MyCard數位點數服務，在「2024台北國際電玩展」B2B商務區設有攤位。圖／聯合報系資料照片

遊戲大廠智冠科技（5478）24日舉行113年股東會，會中進行董事改選，最終網銀取得一席普董、一席獨董，總計二席董事。針對選舉結果，網銀國際表示，樂見提名的自然人董事新創專家許毓仁、獨立董事法學教授王志誠分別當選普董與獨董，當選董事未來皆以獨立自主精神，秉持專業善盡監督職權，協助優化公司治理，保障所有股東權益。

此次智冠董監改選，網銀國際強調，外界對於網銀國際存在諸多不正確的揣測，公司藉此嚴正闡明，自始至終無意參與智冠公司運營，尤其經歷換股案後，對於如此一意孤行、漠視股東權益於不顧的公司，網銀國際更是毫無興趣也無意有任何形式合作，此次推舉由非集團成員的自然人參與候選即為最佳證明。

網銀國際惟期許自然人董事都能本於自身專業判斷，自主提出適合的建議與指導方針，為所有股東創造最大化利益。許毓仁先生為哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士，對於公共政策與科技發展之間的差距有領先而深入的觀察研究，能帶領台灣與國際對話，深化數位娛樂戰略思維；王志誠先生為國立政治大學法學博士，更是多家上市櫃公司董事，熟悉企業併購法律規範研究，對於信託法、證交法富有實務經驗，其在法學領域的深厚素養，相信能協助完善智冠公司治理。

往後，網銀國際不會對智冠公司董事會表達任何意見看法，網銀國際將持續專注開創泛娛樂事業版圖的初衷，未來我們會持續串聯以消費者與顧客需求為中心的泛娛樂體驗，加強泛娛樂生態圈布局，朝向國際化發展。

智冠 網銀 股東會

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