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鈊象：營運朝正面發展 導入AI輔助產品設計

中央社／ 台北24日電
遊戲股王鈊象24日召開股東常會，董事長李柯柱（中）表示，去年營收與每股盈餘都是公司新的里程碑，今年5月營收突破新台幣15億元，又是新的開始，對今年營運樂觀看待。中央社
遊戲股王鈊象24日召開股東常會，董事長李柯柱（中）表示，去年營收與每股盈餘都是公司新的里程碑，今年5月營收突破新台幣15億元，又是新的開始，對今年營運樂觀看待。中央社

遊戲股王鈊象今天召開股東常會，總經理江順成說，公司營運朝向正面發展，積極導入最近很熱門的人工智慧（AI）輔助產品設計，同時拓展海外市場版圖，將精進研發效率，提升每個員工的產值。

鈊象今天股東會通過盈餘分配案，2023年下半年配發每股現金股利35元、股票股利10元，合計配發45元。

江順成指出，鈊象今年前5個月營收達新台幣72億元、年增27%，由於新台幣匯率貶值，前5月業外收入達3.99億元、稅前淨利年增39.8%，公司營運朝向正面發展。

他提到，鈊象非常積極導入AI輔助產品設計，在美術和程式設計方面顯著提升效率。鈊象也積極拓展海外市場，在中國、東南亞、台灣、歐美等地區的分布越來越平均，有助於營運更趨穩定。

江順成強調，鈊象對於外包工作也非常重視，外包量越來越大，希望營收提升的同時，人力不要等比提升，可以增加每個員工產值及營運效益，也提升股東投資效益。

江順成表示，鈊象往後營運將以網路遊戲為主，海外市場以授權為主，並持續精進研發效率，提升每個員工的產值和福利，不斷調整精進公司體質。

鈊象董事長李柯柱說，2023年算是鈊象的豐收年，營收達141億元，每股盈餘達45.61元，營收與每股盈餘都是公司新的里程碑和新紀錄。今年5月營收突破15億元，又是一個新的開始，鈊象會繼續努力，交出更好成績，對今年還是樂觀看待。

鈊象2023年合併營收約141.76億元，年增18.7%；因持續擴展海外市場及優化遊戲內容，授權遊戲營收年增46%；稅後淨利64.26億元，每股盈餘45.61元。

鈊象

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