智晶闢利基 攻雲端、綠能

PMOLED廠智晶（5245）今（24）日將舉行股東常會，董事長王鴻鈞在致股東報告書中表示，去年受俄烏戰爭、通膨及升息等不利因素影響，全球經濟需求遲滯，PMOLED產業亦受衝擊。

公司採攻利基市場、製程優化及費用節約等策略，才能在逆風中前進。展望2024年，將朝多元化經營模式，布局雲端及綠能新事業以拓展新局。

智晶2023年稅後純損1.39億元，每股虧損3.22元。今年首季合併營收2.12億元，季增6.3%，年減17.7%。稅後純損0.31億元，較前一季虧損收斂，每股虧損0.72元。

王鴻鈞表示，智晶營略朝擴展具前瞻性技術的應用產品，深耕PMOLED市場，提升產品品質及生產效能，不斷推出具競爭力利基產品，以拉升營運績效為首要目標。

他說，將朝多元化的經營模式前進，調整組織及策略，布局雲端及綠能新事業。同時調整顯示器產品銷售目標市場及產品類別，改善費用結構，提高產品附加價值，以增加獲利為目標。並研發符合市場趨勢新技術，提高進入門檻，擴大顯示器產品應用範圍，並與系統產品結合衝刺營收。

目前顯示器市場競爭激烈的，智晶將開拓穿透式及近眼裝置等具前瞻性高端技術及高毛利的應用產品，並提升技術及設備效能，發揮OLED特質及優勢，搶攻高端及系統整合的應用市場。