興櫃家族 添四檔新秀

櫃買家族將添生力軍，本周有安基生技（7754）、星亞、心誠鎂、金色三麥等四家公司將登錄興櫃，這也是今年來第29至32家興櫃新兵，興櫃總家數將來到326家。

安基生技將於6月25日登錄興櫃，主要從事新藥開發。短期以AJ201甘迺迪氏症新藥開發的歐美市場做為主要營業收入來源，包括授權簽約金、委託研究收入、各階段的里程金及待藥品上市後的產品銷售分潤金。

輔導推薦證券商為第一金、元大、凱基、合作金庫、台新證券，興櫃認購價為45元。

星亞將於6月25日登錄興櫃，主要從事數位顯示系統及視覺燈光系統產品的研發、設計、製造及銷售。星亞公司前身為台亞半導體系統事業群，自1998年起即投入全彩數位顯示系統的研發、設計、和製造。持續推動相關技術創新，具有深厚技術背景與創新能力的研發團隊，從專案規劃、軟硬體設計、系統整合一站式服務，堅持台灣製造的高品質標準，以提供最高品質和卓越服務滿足客戶的需求。

輔導推薦證券商為凱基、元大證券，興櫃認購價為45元。

心誠鎂將於6月25日登錄興櫃，主要從事醫用手持式震動篩網霧化器的設計、開發、生產及銷售，為藥廠客戶提供早期開發階段所需客製化霧化器設計與藥物霧化測試，並進一步提供霧化器量產與上市後監督等全方位CDMO服務；輔導推薦證券商為元大、宏遠證券，興櫃認購價為57元。

金色三麥將於6月26日登錄興櫃，主要是連鎖餐飲服務業，從事精釀啤酒釀造、餐廳經營、各式飲品銷售。旗下品牌還有微兜petit doux、BAC、咖哩樹、麥漢堡、BlahBlah Bar、SPORTS NATION，以及精釀啤酒品牌SUNMAI等。輔導推薦證券商為富邦、第一金證券，興櫃認購價為168元。