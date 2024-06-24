淳紳轉投資公司 在美上市

淳紳（4529）昨（23）日公告，轉投資之TPHL公司現與美國Feutune Light公司21日合併完成交割，合併後更名為Thunder Power Holdings, Inc.（NASDAQ代號：AIEV），公司普通股股票預期美國東部時間6月24日上市。

渟紳表示，轉投資持股約27.9%之TPHL與Feutune Light Acquisition Corporation商業合併完成交割。合併生效後，包括淳紳在內的TPHL股東，將取得Feutune Light公司4,000萬股通股，根據潛在預估企業價值，以每股10美元計，約4億美元，加上Feutune Light的2,000萬普通股股份在達成設定的業務目標後，將發放給TPHL的股東。

渟紳指出，交易完成後，TPHL將獲得資產負債表上的現金為5,300萬美元，將用於支持TPHL研發、建立供應鏈結構及2025年製造限量版雙人轎跑車與城市用代步車的策略。