聽新聞
test
0:00 / 0:00

淳紳轉投資公司 在美上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

淳紳（4529）昨（23）日公告，轉投資之TPHL公司現與美國Feutune Light公司21日合併完成交割，合併後更名為Thunder Power Holdings, Inc.（NASDAQ代號：AIEV），公司普通股股票預期美國東部時間6月24日上市。

渟紳表示，轉投資持股約27.9%之TPHL與Feutune Light Acquisition Corporation商業合併完成交割。合併生效後，包括淳紳在內的TPHL股東，將取得Feutune Light公司4,000萬股通股，根據潛在預估企業價值，以每股10美元計，約4億美元，加上Feutune Light的2,000萬普通股股份在達成設定的業務目標後，將發放給TPHL的股東。

渟紳指出，交易完成後，TPHL將獲得資產負債表上的現金為5,300萬美元，將用於支持TPHL研發、建立供應鏈結構及2025年製造限量版雙人轎跑車與城市用代步車的策略。

美國

延伸閱讀

台美共同打擊IUU漁撈行為 我年底提調查報告

財政部提草案 禁止美國人員投資中國敏感技術

抗中 美濱海作戰團增關島駐地

真主黨若全面開戰 美保證挺以 聯國憂黎巴嫩淪另個加薩

相關新聞

寶雅 拚賺逾兩個半股本

寶雅（5904）今年持續展店，可望增加55家新門市，市場份額持續擴大，加上新店型導入，有助提升獲利結構。法人估，今年將賺...

鈊象、大宇資 攻博弈遊戲

國內遊戲產業歷經多年市場競爭、洗牌戰後，近期陸續淡出高度競爭的角色扮演遊戲市場，轉攻高毛利率的博弈類型遊戲，以鈊象（32...

國邑新藥研發 有斬獲

國邑*（6875）公告，吸入新藥L608已獲紐西蘭藥品及醫療器材安全管理局（Medsafe）、紐西蘭健康及殘疾倫理委員會...

興櫃家族 添四檔新秀

櫃買家族將添生力軍，本周有安基生技（7754）、星亞、心誠鎂、金色三麥等四家公司將登錄興櫃，這也是今年來第29至32家興...

淳紳轉投資公司 在美上市

淳紳（4529）昨（23）日公告，轉投資之TPHL公司現與美國Feutune Light公司21日合併完成交割，合併後更...

光耀拚盈 衝刺兩大應用

光學膜廠光耀（3666）將於今天舉行股東常會，董事長郭維斌在「致股東報告書」中表示，去年受全球景氣下行及通膨等不利因素影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。