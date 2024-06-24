光耀拚盈 衝刺兩大應用

光學膜廠光耀（3666）將於今天舉行股東常會，董事長郭維斌在「致股東報告書」中表示，去年受全球景氣下行及通膨等不利因素影響，導致營收衰退並持續無法獲利。展望2024年，期盼衝刺車載及高階筆電光學膜市場，力拚營運邁向轉盈。

光耀2023年合併營收7.21億元，年減24.3%；毛利率負12.86%，稅後淨損2.99億元，每股淨損5.64元。今年首季合併營收1.46億元，季減7.8%，年減17.1%；稅後淨損0.89億元，每股淨損1.67元。

郭維斌說，今年營運重點在車載產品推廣與新產品驗證導入，以高輝度與大光學視角產品應用於車載機種，並開發低收縮率、抗UV黃化、更高輝度增益複合型稜鏡片產品，爭取高階車載機種及陸系車載機種驗證導入。

在提升高階筆電機種市占率方面，將擴大高輝度產品及薄型化產品應用高階筆電量產規模，並設計研發更高輝度產品、以及適用高解析度面板低干涉紋產品，提升產品競爭力。