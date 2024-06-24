正基 今年挑戰績增兩成

無線通訊模組品牌廠正基（6546）看好消費性電子需求回暖，積極擴展電信標案訂單、車用電子及AI應用市場，下半年成長可期。法人估全年營收可望成長一至兩成，毛利率維持20%水準。

正基總經理魏瀅洳表示，進入5G網路時代，近年市場興起一股5G RedCap（輕量型5G）熱潮，可望帶起多元市場應用發展，目前晶片剛出爐，正基投入開發、驗證，後續要推廣到客戶端，看好電信商需求很明確，預估明年可望陸續發酵，這也是正基從無線網路跨足行動網路5G技術的重要里程碑。

魏瀅洳表示，消費性電子需求已在去年下半年落底，今年開始看到電信商無線網路訂單需求轉向活絡，目前看來市場需求正向，很多標案已開始投標，相關營運貢獻可望自第3季開始發酵。

綜觀各個無線技術應用，魏瀅洳表示，下半年無線網路新技術WiFi 7將先從手機及電腦、路由器等終端設備開始發酵，正基主要應用在物聯網、OTT及平板，預期2025年才會有較明顯升級需求。

正基並積極擴大車用市場，如行車記錄器，同時搶進電信標案市場，下半年營運可望優於上半年。