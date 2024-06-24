通路商利機企業（3444）5月業績重回1億元以上，法人看好，該公司今年營運有機會逐季回升，力拚全年營收突破2021年的歷史高點，再寫新猷。

利機5月合併營收1.04億元，月增12.7%，年增20％；前五月合併營收4.35億元，年增15.6％。該公司合計4月與5月營收已達首季的96.8%，本季業績呈現季增態勢應無虞。

受惠於客戶需求動能恢復正常，且市場庫存調整進入尾聲，利機5月兩項主力產品表現均成長，封測相關業績年增逾三成，驅動IC相關業績也年增逾一成；半導體載板相關表現則比去年同期成長個位數百分比。

對於5月業績表現，利機提到，就單一產品來看，封測相關的均熱片表現最佳，驅動IC相關的晶粒承載盤居次，預期若封測廠產能利用率持續提升，該公司相關拉貨動能也可同步向上。